Oficiais dos EUA são mortos em ministério do Afeganistão Dois norte-americanos que acredita-se serem um coronel e um major foram mortos a tiros no Ministério do Interior do Afeganistão neste sábado, disseram fontes de segurança em um momento em que protestos ocorriam no país pelo quinto dia por conta da queima do livro sagrado dos muçulmanos numa base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).