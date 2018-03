Oito pessoas morrem e dez ficam feridas em acidente no Egito

Pelo menos oito pessoas morreram neste sábado, 7, e outras dez ficaram feridas devido à colisão entre um ônibus e uma caminhonete em uma estrada ao sul do Cairo, no centro do Egito, informou a agência egípcia de notícias Mena. A tragédia aconteceu em frente à aldeia de Bani Zaid, na estrada que liga a cidade de Asiwt a Cairo, cerca de 385 quilômetros ao sul da capital egípcia, disseram as fontes. As vítimas, entre eles cinco feridos em estado grave, foram levadas ao hospital público de uma localidade vizinha. No domingo passado, doze pessoas morreram e outras doze sofreram ferimentos quando o ônibus em que viajavam tombou, ao bater com outro que viajava em sentido contrário, na província de Bani Suef, cerca de 140 quilômetros ao sul do Cairo.