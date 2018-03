Oito pessoas morrem em atentado suicida no sul de Bagdá

Pelo menos oito pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas na quinta-feira à noite em um atentado suicida contra uma cafeteria repleta de gente perpetrado no sul de Bagdá, informaram fontes policiais. As fontes explicaram que o atentado aconteceu no bairro "Bagdad al-Yadid" enquanto as pessoas faziam os preparativos para celebrar a festa do "Eid ul-Fitr", que marca o fim do mês do jejum muçulmano. Os agentes acrescentaram que muitos dos feridos estão em estado grave e que a explosão causou numerosos danos, tanto na cafeteria como nos locais adjacentes. Além disso, vários veículos ficaram totalmente destroçados pela explosão. Nos últimos dias do mês do Ramadã aumentou notavelmente o número de atentados com carro-bomba em diferentes partes do Iraque.