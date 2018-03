Oito pessoas seqüestradas no Paquistão são encontradas mortas

Pelo menos oito membros de uma tribo que tinham sido seqüestrados por um grupo de homens armados foram encontrados mortos nesta segunda-feira, 23, no conflituoso noroeste paquistanês, informou uma fonte oficial. As vítimas, que pertenciam à tribo Tori do distrito tribal de Kurram, na fronteira com o Afeganistão, foram seqüestrados quatro dias antes, segundo a fonte, citada pela rede de televisão Geo TV. Um líder tribal explicou à rede que foram achados oito cadáveres com sinais de tortura em uma região de Kurram e três mais em outro ponto diferente da mesma demarcação, por isso que o número total de mortos poderia ser 11, embora por enquanto não haja confirmação oficial. As vítimas iam para a capital do distrito, Parachinar, em um comboio do Governo quando foram seqüestradas na presença das forças de segurança.