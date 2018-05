Oito soldados estrangeiros morrem em tiroteio em Cabul

Um trabalhador de construção civil, que ainda não tem a identidade conhecida, foi também morto no tiroteio, disse a Otan em nota oficial.

A ação segue uma série de ataques feitos por forças afegãs contra os seus mentores da Otan por dentro que foram feitos por soldados contratados pela organização que mudam de lado ou por insurgentes que conseguiram se infiltrar entre as suas fileiras.

Este tipo de incidente mostra os desafios para os EUA e as forças da Otan na tentativa de entregar gradualmente as responsabilidades de segurança para o país, que está marcada para começar em julho e com fim previsto com a retirada de todas as tropas em 2014.

A força internacional liderada pela Otan (ISAF, da sigla em inglês) divulgou um breve comunicado oficial dizendo que oito soldados e o empreiteiro foram mortos em tiroteio no aeroporto.

Não dá mais detalhes sobre o incidente ou as nacionalidades das vítimas. A contagem de vítimas tinha sido colocada anteriormente em seis, mas foi alterada posteriormente. "O tiroteio aconteceu em uma base da Força Aérea do Afeganistão envolvendo armas de baixo calibre. Nós não sabemos o que gerou o incidente", disse.

O Ministério da Defesa afegão divulgou nota oficial logo depois do caso dizendo que várias pessoas foram mortas e feridas depois do tiroteio envolvendo um dos pilotos da Força Aérea, mas não deu mais detalhes sobre o caso, exceto que o tiroteio foi causado por uma briga. A imprensa afegã disse que um piloto veterano da Força Aérea abriu fogo contra tropas da

ISAF.

Ainda assim, o Talibã divulgou um comunicado dizendo que um dos seus combatentes estava vestido com uniforme militar e atacou depois de ter acesso à base. "(Ele) atirou com a sua arma contra todos os estrangeiros e afegãos que estavam no hangar, matando nove soldados estrangeiros e cinco soldados afegãos," disse o porta-voz do Talibã Zabihullah Mujahid.