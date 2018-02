Olmert diz identificar avanço em negociações com palestinos O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse na quarta-feira que estavam sendo realizados avanços nas negociações de paz com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e observou ter "esperanças" de que um acordo seja firmado ainda neste ano. O processo conta com o apoio ativo dos Estados Unidos. "Israel continua a buscar energicamente a paz com seus vizinhos, e em especial com os palestinos", afirmou Olmert diante de um platéia reunida em Jerusalém e na qual se encontrava também o presidente norte-americano, George W. Bush. "Estamos realizando grandes esforços e estamos observando avanços em nossa frente, avanços esses que, segundo acreditamos, com dedicação e esforço continuados, renderão frutos, se tudo der certo, ainda neste ano, no ano de 2008", disse o premiê. As negociações de paz foram iniciadas em uma conferência realizada em Annapolis (EUA), em novembro, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a criação de um Estado palestino antes do final do mandato de Bush, em janeiro de 2009.