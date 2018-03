Olmert diz que contatos diretos com a Síria estão próximos

O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, acredita que o momento de iniciar contatos diretos com a Síria para conseguir um acordo de paz "pode estar próximo". Olmert e o presidente sírio, Bashar al-Assad, estarão em Paris no dia 13 de julho para participar da cúpula da União pelo Mediterrâneo, mas o primeiro-ministro israelense não quis esclarecer se poderá se reunir com Assad. Veja também: Líbano volta a negar conversas de paz com Israel Entra em vigor o cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza Entenda a disputa sobre as Colinas de Golan "Uma vez que estejamos de acordo com a Síria sobre a agenda precisa e os pontos que vamos discutir, será o momento de lançar contatos diretos. Não estamos longe", declarou Olmert em entrevista publicada nesta quinta-feira, 19, pelo jornal francês Le Figaro. Segundo Olmert, essa é uma pergunta que deve ser feita ao presidente da França, Nicolas Sarkozy, organizador da cúpula. "Ele sabe melhor do que eu o que vai ocorrer em Paris", disse. Olmert ressaltou que tanto Israel quanto a Síria "sabem o que esperar um do outro". "Somos sérios. Por isso, não quero prosseguir indefinidamente as negociações indiretas. Para que estas sejam sérias e conclusivas devemos passar aos contatos diretos", afirmou. Desde maio, representantes dos dois países, que continuam tecnicamente em guerra desde 1967, realizaram duas rodadas de negociações com a mediação da Turquia. Olmert ressaltou que um acordo com a Síria mudará a realidade no Oriente Médio e pode levar também a conversas com o Líbano. Israel espera que a Síria se distancie do Irã e corte seus vínculos com o grupo xiita Hezbollah e o movimento islâmico Hamas, enquanto a principal reivindicação de Damasco nas conversas é a devolução do território das Colinas do Golan, ocupado pelos israelenses desde 1967. O vice-primeiro-ministro israelense e ministro da Defesa, Ehud Barak, disse que as negociações diretas não acontecerão antes do final do ano e que a contribuição dos Estados Unidos será indispensável. "Não acredito que haja negociações antes do final do ano e sem contribuição americana, que pode ajudar a aproximar as posturas", disse Barak em entrevista publicada pelo jornal francês Le Monde.