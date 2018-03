Olmert diz que conversa direta Israel-Síria deve ocorrer logo O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse na quinta-feira que as negociações de paz entre Israel e a Síria, agora mediadas pela Turquia, terão de ser conduzidas cara a cara "muito em breve". "Com os sírios, estamos falando seriamente e, a meu ver, muito em breve as negociações terão de ser diretas. Eles não vão conseguir continuar no modo como fazem agora", disse Olmert em uma conferência econômica na cidade de Elat, no sul de Israel. Olmert fez seus comentários na quinta-feira, ao fim da terceira rodada de conversas entre Israel e a Síria, na Turquia. Uma fonte do governo turco disse à Reuters que Israel e Síria concordaram em fazer uma quarta rodada de conversas indiretas no fim de julho. Durante a reunião, os lados vão decidir se começam conversas direitas em agosto, disse a fonte. "Os problemas são bem menos complexos do que parecem", disse Olmert, sem dar mais detalhes. Ele acrescentou que um acordo de paz com a Síria teria grandes implicações para Israel e a região. "Acho que a importância estratégica de tal medida não pode ser ignorada", disse Olmert.