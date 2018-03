Olmert diz que vai renunciar após escolha de sucessor O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse nesta quarta-feira que vai renunciar depois que seu partido, o Kadima, escolher um novo líder no dia 17 de setembro, nas eleições internas. "Eu decidi que não vou concorrer nas primárias do Kadima, nem pretendo interferir nas eleições", disse Olmert em um anúncio surpresa em sua residência oficial em Jerusalém. "Quando um novo presidente do (partido Kadima) for escolhido, eu vou renunciar como primeiro-ministro para permitir que seja formado um novo governo de forma rápida e efetiva", disse.