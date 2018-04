Olmert e Abbas admitem acelerar negociações de paz, diz Israel O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, concordaram na terça-feira em acelerar as negociações de paz entre ambos, apesar das diferenças sobre como resolver rapidamente a espinhosa questão de Jerusalém, segundo autoridades israelenses. "Israel se compromete a discutir todas as questões centrais", disse Mark Regev, porta-voz de Olmert, a jornalistas depois de uma reunião dos dois líderes em Jerusalém. Ele acrescentou que os negociadores vão se encontrar "quase diariamente." Segundo Regev, Olmert foi "muito claro" nesta semana ao afirmar que Abbas havia aceitado uma sugestão israelense para adiar a questão de Jerusalém até o final das negociações sobre o Estado palestino. Ele não explicou se o primeiro-ministro mudou de posição depois que os palestinos insistiram, nesta semana, que Abbas não havia se comprometido com isso. Uma fonte israelense familiarizada com o processo disse que "a questão de Jerusalém não apareceu na discussão". "Não estou ciente de mudanças na posição israelense," afirmou. (Por Adam Entous)