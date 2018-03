Olmert e Abbas reúnem-se em meio a confrontos em Gaza O presidente palestino, Mahmoud Abbas, encontrou-se nesta sexta-feira com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, em um novo esforço para diminuir as diferenças entre os dois lados antes de uma conferência patrocinada pelos Estados Unidos sobre um futuro Estado palestino. Horas antes das conversas em Jerusalém, forças de Israel envolveram-se nos mais intensos confrontos em semanas na Faixa de Gaza, onde o grupo Hamas assumiu o poder em junho. Seis palestinos foram mortos e dois soldados israelenses ficaram feridos. A reunião dos líderes durou cerca de duas horas, e estiveram também presentes negociadores, como a chanceler israelense, Tzipi Livni, e o ex-premiê palestino, Ahmed Qurie. Não foram feitos comentários depois do encontro, que busca um consenso antes da cúpula que se realizará nos EUA para o estabelecimento de metas para a constituição de um Estado palestino.