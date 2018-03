Olmert e Assad podem se reunir em Paris, diz assessor de Sarkozy O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente da Síria, Bashar al-Assad, poderiam se encontrar durante uma cúpula de chefes de Estado marcada para ocorrer em Paris, em julho, afirmou na quarta-feira um importante assessor do presidente francês, Nicolas Sarkozy. Os dois líderes devem comparecer a Paris para participar da cúpula de países europeus e do Oriente Médio, no dia 13 de julho, e há boatos de que talvez se sentem para conversar em meio ao evento. "Segundo ficamos sabendo, o senhor Olmert está sugerindo que a cúpula do dia 13 poderia servir de oportunidade para manter contatos diretos", afirmou à rádio Europe 1 Claude Guéant, chefe de gabinete de Sarkozy. "Eu não sei dizer se isso ocorrerá de fato, mas, de qualquer maneira, há muita coisa em jogo e o papel da França como defensor da paz consiste em tentar garantir que isso ocorra", disse. Membros do governo israelense afirmaram, nesta semana, que Olmert estava sugerindo realizar um encontro com Assad, em Paris. Em uma entrevista divulgada na quarta-feira, Olmert não quis dizer se haveria uma reunião com Assad no dia 13 de julho, mas se mostrou otimista a respeito da possibilidade de realizar negociações diretas dentro em breve. "Eu prometi ao presidente Sarkozy que participaria da cúpula. Mas não sou o organizador do evento, apenas um dos convidados. Para além disso, você deveria fazer essa pergunta para ele porque ele está mais inteirado do que eu a respeito do que acontecerá em Paris", disse Olmert ao jornal Le Figaro em uma entrevista divulgada no site da publicação. "Quando tivermos acertado com a Síria um cronograma para as negociações e os pontos a serem discutidos, então terá chegado a hora de um contato direto. Não estamos muito longe disso", afirmou o premiê. "Se os dois lados agirem com seriedade, devemos nos sentar à mesa para negociar", acrescentou na entrevista, que deve ser publicada na edição de quinta-feira do Le Figaro. O ministro turco das Relações Exteriores, Ali Babacan, disse na terça-feira que Israel e a Síria realizariam em julho uma nova rodada de negociações de paz mediadas pela Turquia. Duas rodadas anteriores de negociações indiretas foram concluídas com sucesso. (Reportagem de James Mackenzie e Francois Murphy)