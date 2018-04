Olmert espera que Síria participe de conferência de paz nos EUA O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmou na terça-feira esperar que os EUA convidem a Síria para participar de uma conferência de paz convocada pelos norte-americanos para discutir a criação de um Estado palestino. Olmert considerou apropriada a participação, no encontro, do governo sírio, um tradicional adversário de Israel. O premiê israelense não mencionou precondições em relação à presença da Síria na cúpula, mas pareceu fazer um alerta para que o governo sírio não tente pressionar pela inclusão, na agenda do encontro, de discussões sobre o futuro das colinas do Golã, território sírio ocupado por Israel na guerra de 1967. "Espero que a Síria e outros países árabes participem", disse Olmert a repórteres. "Naturalmente, a questão a ser colocada no centro da agenda deste encontro são nossas relações com os palestinos, que integram o universo de relações do Oriente Médio", afirmou. A Síria, que admite a presença em seu território de líderes do Hamas, o grupo palestino islâmico que assumiu o controle da Faixa de Gaza e que se opõe aos esforços de paz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, com Israel, não decidiu se participará ou não da conferência. Não há uma data ainda para o encontro previsto para ocorrer em Annapolis (Maryland), mas o premiê, repetindo declarações dadas por autoridades dos EUA, disse que a conferência ocorreria em algum dia da última semana de novembro. "Da nossa parte, a participação da Síria nesse encontro é algo definitivamente apropriado. Os norte-americanos estão encarregados de distribuir os convites e eu suponho que eles tenham convidado a Síria, bem como outros países", disse Olmert. "Espero com afinco que, se vingar o processo entre os palestinos e nós, isso encoraje a realização de um processo entre os sírios e nós no futuro", afirmou. Israel e a Síria realizaram negociações de paz em 2000, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre o futuro das colinas do Golã, um platô estratégico localizado ao lado do mar da Galiléia, maior reservatório de água do Estado judaico. As tensões entre os dois países aumentaram depois de um ataque aéreo realizado por Israel contra o território sírio, em setembro. A investida, segundo analistas, pode ter destruído um reator nuclear em construção naquele país. A Síria negou que tivesse uma instalação do tipo.