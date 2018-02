Olmert irá depôr à polícia por suspeitas de corrupção

Emissoras de televisão israelenses informaram nesta sexta-feira, 16, que a polícia irá interrogar o primeiro-ministro do país Ehud Olmert pelas suspeitas de seu envolvimento com corrupção. Veja também: Escândalo de corrupção de Olmert ofusca visita de Bush a Israel Polícia vasculha Ministério em busca de provas contra Olmert Sob escândalo, confiança popular em Olmert desaba, diz pesquisa A televisão reportou que as autoridades questionarão Olmert pelas evidências que obtiveram recentemente contra o premiê. Nesta semana, a polícia interrogou dois executivos americanos que estariam ligados às suspeitas. Até agora, Olmert só depôs uma vez. O caso centra-se no lobista americano Morris Talansky, que supostamente teria transferido dezenas de milhares de dólares para Olmert enquanto o primeiro-ministro era prefeito de Jerusalém em 1993 e quando era ministro do Comércio, em 2003.