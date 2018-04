Olmert minimiza chances de acordo completo de paz em 2008 O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse neste domingo que seu objetivo é chegar a um entendimento sobre os "princípios básicos" para um Estado palestino em 2008 em vez de estabelecer um acordo de paz. Olmert também afirmou que ele e o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, concordaram em adiar as discussões sobre o futuro de Jerusalém até o final do processo de negociações. "Não sei se conseguiremos chegar a um acordo com os palestinos. Espero que consigamos. Faremos tudo em nosso poder para isso. Mas não começaremos com essa questão, que é a mais difícil", disse Olmert a líderes judeus-americanos em Jerusalém. "Portanto, eu sugeri a Abu Mazen (Abbas) e ele aceitou. Adiaremos as negociações sobre Jerusalém até a última fase das negociações", acrescentou Olmert, descrevendo a cidade como "o assunto mais sensível e mais complexo para os negociadores". (Por Adam Entous)