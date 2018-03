Olmert sobrevive a moção de desconfiança no Parlamento de Israel O governo do premiê israelense Ehud Olmert sobreviveu a uma moção de desconfiança nesta segunda-feira, mas os parlamentares de sua coalizão com o partido Trabalhista o desmoralizaram, votando contra ele. Pela lei israelense, o governo deve ser dissolvido caso 61 por cento dos parlamentares votem a favor de uma moção de desconfiança. A moção contra Olmert foi derrotada por 47 votos contra 42. O resultado gerou especulações sobre se Olmert, que é investigado por fraude, irá ou não cumprir sua ameaça de dispensar os ministros trabalhistas que votaram contra ele na moção. Um porta-voz de Olmert disse a repórteres que o premiê não tem a intenção de demitir os ministros que votaram contra o governo. Olmert estava em Paris participando da parada militar em comemoração ao dia da Bastilha. Tal medida o deixaria sem maioria no Parlamento, o que abriria caminho para eleições antecipadas. Olmert está sendo investigado por aceitar suborno de um empreendedor judeu norte-americano. Na sexta-feira, autoridades da polícia israelense disseram que iriam expandir as investigações para saber se ele duplicou sua declaração de gastos com viagens. O experiente político nega as acusações, mas diz que irá renunciar caso seja indiciado. Seu partido, o Kadima, fará uma votação interna em setembro para substitui-lo. (Por Joseph Nasr)