Olmert vai se encontrar com Bush até janeiro O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, vai se encontrar com o presidente norte-americano, George W. Bush, nos Estados Unidos, antes que o mandato do norte-americano acabe, em janeiro, disseram autoridades na quarta-feira. O gabinete de Olmert informou em um comunicado que o premiê conversou com Bush por telefone. Os dois discutiram "uma séria de questões". Olmert está no cargo de forma interina desde que apresentou sua renúncia, no mês passado, devido a um escândalo de corrupção. Um porta-voz da Casa Branca disse que o encontro acontecerá nos Estados Unidos, antes do fim do mandato. Olmert deve continuar em seu posto até que Israel faça eleições parlamentares, que devem acontecer no dia 10 de fevereiro. Muitos israelenses questionam sua autoridade para fazer acordos, já que é somente premiê interino. Olmert e o líder palestino, Mahmoud Abbas, retomaram as negociações de paz há um ano, com mediação de Bush. Mas os progressos foram interrompidos devido à violência e recriminação mútua. Enquanto os líderes israelense e palestino jogaram sombras sobre a possibilidade de chegar a um acordo antes que Bush saia da Casa Branca, a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, disse neste mês que vai continuar tentando atingir a paz até o fim. O próprio Bush apelou aos dois lados que cheguem a um acordo neste ano, para criar um Estado palestino. Muitos vêem este envolvimento no conflito como uma tentativa de melhorar sua imagem no Oriente Médio, marcada pela impopularidade generalizada da invasão do Iraque.