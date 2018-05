ONG acusa Austrália de desviar ajuda destinada ao Iraque

Segundo a organização Aid Watch, o governo australiano desvia a ajuda humanitária destinada ao Iraque. A ONG acusa a Austrália de desviar mais de US$ 150 milhões e utilizar os recursos para apoiar seus interesses econômicos no país. As acusações foram feitas nesta sexta-feira. A entidade supervisiona as políticas comerciais do governo e seus programas de ajuda no exterior. Segundo ela, as autoridades australianas investiram o dinheiro em acordos para que o Iraque eliminasse as tarifas sobre as importações, informou a rádio estatal. "Em lugar de proteger a segurança alimentar no Iraque, que era o objetivo da AusAid (a agência governamental de cooperação internacional), pagaram representantes para garantir a manutenção de contratos de importação de trigo australiano", explicou o porta-voz da Aid Watch, Flint Duxfield. Além disso, os representantes da AusAid eliminaram subsídios e proteções aos produtores iraquianos para dar vantagens consideráveis aos agricultores australianos, acrescentou Duxfield. O grupo pediu uma auditoria sobre toda a ajuda financeira enviada pela Austrália ao Iraque desde 2003. A antiga empresa estatal AWB foi investigada no ano passado por ter pago subornos ao regime de Saddam Hussein por meio do programa Petróleo por Comida da ONU.