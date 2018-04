ONG mostra expansão de assentamentos judaicos na Cisjordânia

Os assentamentos judaicos na Cisjordânia continuam se expandindo, apesar das promessas do governo de Israel de interromper o crescimento. A denuncia foi feita nesta quarta-feira, 7, pela ONG israelense Paz Agora. A organização recorre a dados do Escritório Central de Estatísticas de Israel para mostrar que o número de colonos na Cisjordânia (267.500) aumentou 5,8% no período de 12 meses a partir de junho de 2006, mais que o triplo da média de Israel. "Isto mostra que o crescimento nos assentamentos inclui a migração em massa de colonos para a Cisjordânia", afirma o último relatório periódico da ONG, que cobre de maio a outubro deste ano. Além do aumento da população, a Paz Agora denuncia no relatório o "novo truque" criado pelos colonos para expandir os assentamentos existentes. Trata-se de construir nas colônias as caravanas nas quais se alojarão, em vez de viajar nelas, como faziam anteriormente e para o que agora é preciso uma permissão especial das autoridades israelenses. "Eles transportam os materiais (tijolos, janelas etc.) e os juntam na área do assentamento", relata o documento. Segundo a Paz Agora, atualmente há construções em 88 assentamentos, na maioria localizados a oeste do muro de separação. Os dados incluem desde uma casa até grandes projetos com centenas de imóveis. Também não foram controladas as construções nos assentamentos considerados ilegais por Israel. O relatório chega a poucas semanas da realização em Annapolis (EUA) de uma conferência internacional sobre o Oriente Médio. Uma equipe israelense e outra palestina negociam um documento baseado no "Mapa do Caminho", o plano de paz lançado em 2003 pelo Quarteto de Madri (EUA, ONU, União Européia e Rússia), que exige de Israel a dissolução dos assentamentos. "Não há sintonia entre as negociações políticas e o que acontece no local", criticou hoje o diretor da Paz Agora, Yariv Oppenheimer, à rádio militar israelense. O conselho de assentamentos Yesha saudou o relatório porque "prova que a expansão das colônias está experimentando um impulso que não foi contido apesar do terrorismo, a interrupção das construções e as pressões políticas". "Esperamos superar os 300 mil residentes até o fim do ano, embora talvez haja muitos mais", disseram fontes do conselho à edição digital do jornal The Jerusalem Post.