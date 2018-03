ONU adverte que militantes do Taleban se aproximam de Cabul

A ONU advertiu nesta terça-feira, 14, de que a insurgência Taleban se estendeu além de suas fortificações no sul e no leste do Afeganistão e chegou às províncias próximas a Cabul em meio a uma intensificação da violência. O enviado especial da ONU para o Afeganistão, o norueguês Kai Eide, afirmou em discurso perante o Conselho de Segurança da ONU que "em julho e agosto houve o maior número de incidentes de segurança desde 2002" nesse país. Veja também: Pentágono quer reconciliação com Taleban no Afeganistão Controle de terrorismo está mais difícil no Afeganistão Ele ressaltou que a influência dos insurgentes se estendeu a regiões próximas a Cabul e que foi registrado um aumento de ataques a civis, entre eles voluntários humanitários e projetos de desenvolvimento. A violência aumentou 40% entre julho e agosto em comparação com os mesmos meses de 2007, acrescentou. Nesse sentido, advertiu ao fim da reunião de que espera-se que os talebans se mantenham ativos durante os meses de inverno (hemisfério norte). No entanto, Eide pediu em seu comparecimento perante o Conselho de Segurança que não se caia no "pessimismo de algumas das declarações" ouvidas recentemente. O responsável da ONU afirmou que a colaboração entre Afeganistão e o Paquistão melhorou nos últimos meses para combater os rebeldes que utilizam o território paquistanês para fazer ataques contra o governo de Cabul e as tropas internacionais que o apóiam. "A comunidade internacional tem que estimular esta relação", apontou. Eide também qualificou de positivos o fortalecimento do Ministério do Interior e as mudanças efetuadas no de Agricultura para ajudar um setor, que, segundo ele, foi "ignorado por tempo demais." A isso se soma "a certa melhora" na luta contra o narcotráfico revelada pelas recentes estatísticas, nas quais se indica que a produção de ópio se limita agora ao sul do país. Os Estados Unidos aproveitaram para destacar que lamentavam a morte de civis nas operações realizadas pelas tropas americanas e pelas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Quero assegurar aos membros do Conselho que faremos de tudo o que estiver a nosso alcance para nos garantir que sejam tomadas todas as precauções para evitar a morte de civis", afirmou o embaixador americano perante a ONU, Zalmay Khalilzad.