ONU deve votar sanções ao Irã sábado; país reclama ilegalidade O chanceler iraniano, Manouchehr Mottaki, escreveu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) argumentando que as resoluções que impõem sanções por causa do programa nuclear do seu país carecem de base legal e afetam a credibilidade do Conselho. O Conselho deve votar no sábado uma terceira rodada de sanções ao Irã, disse nesta quinta-feira o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Zalmay Khalilzad. Seu colega britânico, John Sawers, afirmou que "provavelmente" será no sábado. O Ocidente acusa o Irã de buscar armas nucleares e de ignorar sanções anteriores do Conselho que exigiam a suspensão do enriquecimento de urânio. Teerã afirma que seu programa nuclear é exclusivamente pacífico e que enriquecer material atômico é um direito inalienável do país, pois pode gerar combustível para usinas nucleares -- embora também forneça a matéria-prima para bombas atômicas, dependendo do grau de pureza do material. Na sua carta, Mottaki disse que o recente relatório da AIEA (agência nuclear da ONU) ao Conselho, citando progressos em sua investigação sobre o passado do programa nuclear iraniano, prova que a ONU não tinha o direito de punir Teerã por manter o enriquecimento. "Todas as ditas justificativas e os distorcidos fundamentos para a ação do Conselho de Segurança da ONU desapareceram, e isso mostra que as resoluções carecem de qualquer base legal e de justificativas técnicas", escreveu Mottaki. A carta, endereçada ao embaixador panamenho na ONU, Ricardo Alberto Arias, presidente do Conselho neste mês, estava datada de quarta-feira e foi apresentada a jornalistas na quinta. "Naturalmente a continuação desta tendência [de sanções] deveria afetar a credibilidade do Conselho de Segurança e enfraquecer a integridade e a posição da AIEA", escreveu o chanceler. O relatório da AIEA, na verdade, foi ambíguo, dizendo que o Irã não respondeu adequadamente às acusações ocidentais sobre atividades ligadas ao desenvolvimento de armas, mas esclareceu questões relativas a outras atividades nucleares do passado. Os países ocidentais dizem que o relatório da AIEA não inocenta o Irã, como argumenta Mottaki, e ainda desperta sérias preocupações. Os cinco membros permanentes do Conselho -- Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia -, mais a Alemanha, concordaram em 22 de janeiro, em Berlim, com um esboço de resolução que estabelecia a terceira rodada de sanções ao Irã. Washington esperava votar o texto já na sexta-feira. Além dos cinco membros permanentes (que têm poder de veto), outros seis apóiam a resolução. Mas o Ocidente quer uma votação por unanimidade, e por isso ainda espera convencer os recalcitrantes África do Sul, Indonésia, Vietnã e Líbia. (Reportagem adicional de Susan Cornwell em Washington)