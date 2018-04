ONU diz que escola não foi atingida por bomba de Israel

A bomba da Aviação israelense que matou dezenas de refugiados em 6 de janeiro na Faixa de Gaza não atingiu uma escola da ONU, como tinham afirmado, a princípio, os funcionários da organização, mas caiu fora do recinto. "Sempre dissemos que a bomba, que matou cerca de 30 pessoas, tinha caído na rua, fora de nossa escola", disse nesta quarta-feira, 4, Christopher Gunnes, porta-voz Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA). Veja também: Para Abbas, ataques de Israel em Gaza foram crimes de guerra Israel autoriza novo assentamento judaico na Cisjordânia Israel ofereceu 75% da ajuda a Gaza por soldado, diz Hamas Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza O erro, segundo Gunnes, procede de outra agência da ONU, o Escritório de Coordenação para Assuntos Humanitários (Ocha), que indicou em um de seus relatórios de situação semanais que a bomba tinha caído dentro da escola, algo que "corrigiram depois assim que se deram conta do erro". Esta semana, Maxwell Gaylord, coordenador humanitário da ONU para o Oriente Médio, disse, em Jerusalém, que desejava "esclarecer que a bomba e as mortes que produziu ocorreram fora, e não dentro da escola". Os mortos - que, segundo fontes médicas palestinas, foram 46 - eram deslocados palestinos que estavam refugiados na escola Al-Fakhoura da UNRWA, no campo de deslocados de Jebalia, mas que, no momento do impacto, se encontravam fora do recinto. O incidente ocorreu depois que vários ataques israelenses atingiram outros alvos das Nações Unidas na Faixa de Gaza, como sua sede em Gaza capital, uma escola nessa cidade e outra na localidade de Beit Lahia, nas quais cinco pessoas morreram e 14 ficaram feridas. A UNRWA chegou inclusive a suspender suas atividades de distribuição de ajuda humanitária em Gaza durante um breve prazo, depois que um de seus comboios humanitários foi atacado e o motorista de um dos caminhões morreu.