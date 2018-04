ONU exige que Hamas devolva ajuda confiscada em Gaza

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, exigiu nesta sexta-feira, 6, que o Hamas devolva "imediatamente" a ajuda internacional confiscada em Gaza e que se abstenha de interferir no trabalho humanitária da organização. A pedido de Ban, a porta-voz da ONU, Michele Montas, reiterou os termos da resolução 1.860 do Conselho de Segurança para que se permita a livre distribuição de ajuda humanitária em território palestino, incluindo combustíveis, alimentos e serviços médicos. Veja também: Dirigente do Hamas é detido com US$ 11 mi no Egito Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza Ban "exige ao Hamas a devolução imediata do envio de material humanitário da UNRWA (agência da ONU para os refugiados palestinos) que confiscou nesta sexta, que é o segundo incidente deste tipo desta semana", afirmou a porta-voz. De acordo com a entidade, dez contêineres de farinha e arroz entregues na quinta-feira em Gaza foram levados por caminhões do Ministério de Assuntos Sociais, controlado pelo Hamas. No início da semana, policiais ligados às forças de segurança do Hamas levaram cobertores e porções de comida destinada a moradores necessitados do território, que nas últimas semanas foi devastado por bombardeios israelenses. Montas destacou que "todas as partes devem se abster de intervir ou colocar dificuldades ao fornecimento e distribuição da ajuda humanitária da qual a população civil de Gaza precisa com urgência". A agência anunciou a suspensão do envio de ajuda a Gaza depois dos dois incidentes com o Hamas nos quais os carregamentos foram confiscados. Cerca de 80% da população de Gaza - metade dela formada por crianças - dependem a ajuda da ONU para conseguir alimentos e outros suprimentos de necessidade básica, e oficiais da organização dizem que a necessidade por ajuda cresceu desde que Israel encerrou a ofensiva militar contra o território palestino. A operação contra o lançamento de foguetes do Hamas matou cerca de 1.300 pessoas e deixou outras 5 mil feridas, além de ter devastado a região.