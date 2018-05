ONU pode votar resolução contra a Síria na próxima semana

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pode votar já na próxima semana um projeto de resolução árabe-ocidental endossando apelo da Liga Árabe para que o presidente sírio, Bashar Assad, transfira poderes para seu vice, disseram diplomatas do Conselho nesta quarta-feira, 25.

Ainda não está claro se a Rússia - que junto com a China vetou uma resolução europeia, elaborada em outubro, que condenou a Síria e a ameaçou com sanções por sua repressão de 10 meses contra manifestantes pró-democracia - está preparada para exercer seu poder de veto para bloquear novamente uma ação do Conselho contra a Síria.

Delegações da Europa e dos EUA têm trabalhado com o Catar e o Marrocos, o membro árabe do Conselho de Segurança, em uma nova proposta de resolução. O texto, obtido pela Reuters, pede que o Conselho apoie uma "transição política" na Síria, onde forças do governo mataram milhares de manifestantes inspirados por levantes da Primavera Árabe no Oriente Médio e Norte da África. "Esperamos avançar com isso no Conselho de Segurança muito rapidamente", disse um alto diplomata ocidental sob condição de anonimato.

O novo projeto irá substituir um texto russo, que diplomatas ocidentais dizem ser muito fraco e não mais relevante em função do pedido da Liga Árabe para Assad transferir o poder para seu vice. Diplomatas disseram que gostariam de colocar a nova proposta de resolução em votação na próxima semana.

De acordo com a ONU, mais de 5 mil pessoas morreram desde o início do levante contra o ergime de Assad, há pouco menos de um ano. O governo culpa "terroristas e grupos armados" pela violência e afirma que mais de mil policiais e soldados morreram.