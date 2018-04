ONU questiona credibilidade de referendo constitucional na Síria

NOVA YORK - Um referendo que aprovou uma nova Constituição por esmagadora maioria na Síria "dificilmente será crível", disse a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira, 27, pedindo a Damasco que priorize o fim da violência contra os manifestantes que pedem a renúncia do presidente Bashar Assad.

O ministério sírio do Interior disse na segunda-feira que a Constituição reformada, que autoriza Assad a governar até 2028, teve 89,4% de aprovação entre os mais de 8 milhões de votos dados no domingo.

"Embora uma nova Constituição e o fim do monopólio do partido Baath sobre o poder pudessem ser parte de uma solução política, um referendo deve ocorrer em condições livres de violência e intimidação", disse o porta-voz da ONU Eduardo del Buey a jornalistas. "Ele dificilmente será crível no contexto da violência disseminada e das violações em massa dos direitos humanos", afirmou.

Dissidentes sírios e líderes ocidentais qualificaram a votação de domingo como uma farsa, realizada em meio a intensos confrontos, embora Assad garanta que a nova Constituição irá levar a eleições multipartidárias dentro de três meses.

"A prioridade na Síria deve, portanto, ser o fim de toda a violência. Só tais condições permitirão um processo político genuíno que atenda às aspirações democráticas dos cidadãos", disse Del Buey.

Os protestos contra Assad na Síria começaram há quase um ano. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 5 mil pessoas já morreram devido à onda de violência. Damasco culpa grupos terroristas e armados pela violência.