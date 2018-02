ONU recomenda que missão na Síria centre foco em solução política

O conselho, profundamente dividido, precisa decidir o que fazer com a missão da ONU na Síria, conhecida como Unsmis, antes de 20 de julho, quando expira o seu mandato. O conselho deve debater a questão na quarta-feira e votar em 18 de julho.

"Se a Unsmis for reorientada dessa forma, a missão sairia do campo para a capital (Damasco) para minimizar os riscos, mantendo as capacidades de observação civis e militares no foco do espectro de iniciativas que alimentam o processo político", disse um relatório de Ban, que foi obtido pela Reuters.

"De um ponto central em Damasco, o componente civis continuaria a ligação e o diálogo com representantes do governo e da oposição nas províncias, conforme as condições de segurança permitam", disse ele.

A missão reteria seu atual mandato para até 300 observadores militares desarmados segundo essa opção.