ONU suspende ajuda em Gaza após Hamas confiscar suprimentos

A agência de assistência aos palestinos mantida pelas Nações Unidas, conhecida pelas iniciais em inglês UNRWA, anunciou nesta sexta-feira, 6, a paralisação do envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza por considerar que o grupo islâmico Hamas, que governa o território, está interferindo no processo. A UNRWA alegou ter tomado a decisão depois de integrantes do Hamas terem interceptado um carregamento humanitário pela segunda vez esta semana. Após a declaração da ONU, o Hamas anunciou que devolverá a ajuda e que se tratou de um "erro." Veja também: Dirigente do Hamas é detido com US$ 11 mi no Egito Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza De acordo com a entidade, dez contêineres de farinha e arroz entregues ontem em Gaza foram levados por caminhões do Ministério de Assuntos Sociais, controlado pelo Hamas. No início da semana, policiais ligados às forças de segurança do Hamas levaram cobertores e porções de comida destinada a moradores necessitados do território, que nas últimas semanas foi devastado por bombardeios israelenses. A UNRWA afirma que a suspensão será mantida até que a ajuda seja devolvida e a agência receber garantias de segurança do Hamas. O porta-voz Chris Gunness disse que e a ONU continuará a distribuir a ajuda existente em Gaza, mas que os estoques estão diminuindo rapidamente. "Há suprimentos para dias, não semanas", afirmou. Para complicar a situação da organização, Gunness afirmou que a agência não está conseguindo importar sacolas plásticas para a distribuição de alimentos, e que o estoque acabaram no início da próxima semana. Cerca de 80% da população de Gaza - metade dela formada por crianças - dependem a ajuda da ONU para conseguir alimentos e outros suprimentos de necessidade básica, e oficiais da organização dizem que a necessidade por ajuda cresceu desde que Israel encerrou a ofensiva militar contra o território palestino. A operação contra o lançamento de foguetes do Hamas matou cerca de 1.300 pessoas e deixou outras 5 mil feridas, além de ter devastado a região. Navio confiscado Oito dos 18 tripulantes e passageiros que viajavam a bordo do navio libanês interceptado nesta quinta-feira pelo Exército israelense quando rumava para a Faixa de Gaza chegaram ao Líbano, informou a rádio estatal libanesa. Segundo a fonte, as oito pessoas, todas de nacionalidade libanesa, foram entregues na madrugada passada à Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) na localidade fronteiriça de Nakura, sul do país. Os outros, alguns dos quais são palestinos, estão sob proteção da ONU nas Colinas do Golã, perto da fronteira com a Síria, após terem sido libertados pelo Exército israelense, que confiscou a embarcação na qual viajavam. Os tripulantes e passageiros que chegaram ao Líbano denunciaram que foram maltratados e algemados pelos soldados israelenses. A abordagem israelense aconteceu depois que os soldados realizaram vários disparos de advertência contra a embarcação para tentar que se afastasse do litoral de Gaza, segundo uma correspondente da rede de televisão Al Jazira que viajava no barco. O "Tali" partiu da cidade libanesa de Trípoli e tinha passado pelo porto cipriota de Larnaca em direção à Faixa de Gaza, carregado de ajuda humanitária para tentar romper o bloqueio imposto por Israel à faixa desde junho de 2007. A bordo havia toneladas de remédios, produtos alimentícios, brinquedos, roupas, detergentes e bolsas de sangue, entre outros itens. Segundo a Al Jazira, o navio está agora em Ashdod, no sul de Israel. (Matéria atualizada às 14h50)