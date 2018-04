ONU tira 5 ex-ministros do Taleban de lista de sanções

A Onu afirmou nesta terça-feira, 26, que um comitê do Conselho de Segurança retirou cinco oficiais sênior do Taleban de sua lista de sanções, como queria o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai.

Todos os cinco eram membros de alto escalão do governo Taleban, e figuravam na lista negra do Conselho desde 2001: o ex-ministro de Relações Exteriores,Wakil Ahmad Muttawakil,o ex-ministro do Comércio, Fazal Mohammad, o ex oficial de imprensa, Shams-us-Safa Aminzai e o ex-ministro do Planejamento, Mohammad Musa Hottak. O quinto oficial, Abdul Hakim, ex-ministro de Relações Fronteiriças, já havia renunciado ao Taleban três anos atrás e era agora governador da província de Uruzgan.

A organização afirmou em um comunicado que a decisão foi tomada na segunda-feira, devido a uma revisão das listas originais, e os cinco não seriam mais alvo de proibições de viagens internacionais. Não havia nada no comunicado indicando que os cinco ex-ministros estiveram recentemente envolvidos na insurgência contra a Otan e o governo no Afeganistão.

O governo Taleban foi deposto pelos Estados Unidos logo após os ataques de 11 de setembro. Washington organizou a invasão do Afeganistão depois que o partido se recusou a entregar o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, que estava em território afegão na época.

A resolução do Conselho de Segurança acontece dias antes de uma conferência em Londres na qual 60 países irão traçar uma estratégia para apoiar forças afegãs a manter a segurança no país. Tropas da Otan são esperadas para apoiar o plano de Karzai para encontrar insurgentes do Taleban.