Operação deixa cerca de 100 supostos talibãs mortos

Cerca de 100 supostos talibãs morreram ou ficaram feridos em uma operação das tropas afegãs e internacionais no sul do Afeganistão. Os combates ocorreram, neste sábado, na sulina região de Kandahar, com participação do Exército afegão e apoio da aviação da Otan, segundo assegurou o chefe da Polícia de Kandahar, Sayed Aqa Saqib. Saqib disse que o enfrentamento também vitimou um soldado do Exército afegão,mas não houve mortos entre a população civil. Kandahar é um dos redutos tradicionais dos talibãs no Afeganistão, onde a violência aumentou nos últimos meses.