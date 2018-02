Operações de busca pela aeronave que caiu no Irã são retomadas

TEERÃ - As equipes de resgate iranianas retomaram as operações de busca nesta segunda-feira, 19, para o avião que caiu ontem em uma região montanhosa no sudoeste do Irã com 66 pessoas a bordo, informou a Irna, a agência oficial de notícias do Irã.

As autoridades locais tiveram que suspender as buscas dos restos do avião da empresa Aseman Airlines devido ao mau tempo na área do acidente.

O avião comercial bimotor ATR-72 decolou do aeroporto de Teerã por volta das 08h (hora local) no domingo, a caminho da cidade de Yasuj, na província de Ispahan, no sudoeste do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aeronave desapareceu enquanto voava sobre as Montanhas Zagros, a cerca de 500 km de Teerã e a menos de 25 km de seu destino, de acordo com a companhia aérea Aseman.

A Irna não especificou se as condições climáticas na área do incidente permitirão hoje a intervenção de helicópteros, que não poderiam decolar no domingo.

As equipes de resgate terão que explorar uma área com uma centena de picos para localizar os destroços do avião, disse um funcionário local citado pela Irna. /AFP