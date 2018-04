Oposição acusa governo de não preparar Israel para guerra

Quase um quarto dos israelenses não tem acesso a abrigos antibombas, sejam os comunitários ou os montados em cômodos reforçados das suas próprias casas, segundo Zeev Bielski, presidente de uma comissão parlamentar sobre os preparativos domésticos de defesa.

"Estamos preparados para uma guerra? Não", disse ele à Reuters. "As coisas estão avançando muito lentamente, e estamos perdendo um tempo precioso."

Israel diz ter 100 mil foguetes e mísseis apontados contra si, muitos deles em poder da Síria, do grupo libanês Hezbollah e da administração do Hamas na Faixa de Gaza. Não está claro se todo esse arsenal seria mobilizado no caso de uma guerra entre Israel e Irã.

Israel e vários governos ocidentais acusam o Irã de tentar desenvolver armas nucleares clandestinamente, algo que a República Islâmica nega. O Estado judeu não descarta uma ação militar para acabar com o programa atômico iraniano.

O ministério israelense da Defesa Civil confirmou os dados citados por Bielski, mas minimizou as preocupações dele.

"Nossa posição continua sendo a de que, se todos fizerem o que se espera que façam durante uma emergência, a situação será sustentável", disse uma fonte do ministério.

