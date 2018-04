Oposição convoca novos protestos para esta 4ª feira em Teerã

A oposição iraniana convocou para esta quarta-feira, 17, novos protestos para pedir a anulação dos resultados das eleições presidenciais da sexta-feira, que considera fraudulentas. Fontes da oposição indicaram que os partidários do candidato reformista Mir Hussein Mousavi devem se concentrar a partir das 17h locais (9h30 de Brasília) no sul de Teerã. A cobertura os protestos, porém, continua proibida pelo governo, o que tem dificultado o acesso da imprensa internacional aos locais onde estão sendo realizadas as manifestações.

Veja também:

Amorim: Recontagem de votos no Irã é decisão 'respeitável'

Mousavi convoca marcha e dia de luto por vítimas em protestos

Irã acusa imprensa estrangeira de ser 'porta-voz' de 'agitadores'

Guarda Iraniana ameaça web e proíbe conteúdo de 'crie tensão'

Crise acirra divisão e ameaça líder supremo

Internautas fazem campanha para confundir censura

Ali Khamenei, líder supremo, torna-se árbitro político

Para Lula, protesto é choro de ''perdedores''

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Moussavi denunciou uma fraude eleitoral em favor de seu rival, o atual presidente Mahmoud Ahmadinejad, que venceu o pleito em primeiro turno, segundo o Ministério do Interior iraniano. Desde então, o Irã foi palco de protestos e distúrbios entre a oposição e as forças de segurança - apoiadas por milicianos islâmicos Basij - que deixaram pelo menos sete mortos. Diante da tensão no país, o Conselho de Guardiães - órgão que deve validar os resultados eleitorais - decidiu realizar uma apuração parcial das urnas que apresentem irregularidades, medida que a oposição considera insuficiente.

O líder oposicionista iraniano ainda convocou para quinta-feira, por meio de sua página na internet, uma novo manifestação em protesto contra o resultado das eleições presidenciais da semana passada e da subsequente repressão a seus seguidores. A convocação representa um desafio direto ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que na véspera insistiu em que Mousavi contestasse o resultado eleitoral por meio dos dispositivos legais existentes. Mousavi, no entanto, não parece ter a intenção de recuar.

O anúncio vem à tona pouco depois de a Guarda Revolucionária iraniana, a mais poderosa força militar da república islâmica, ter recomendado a sites e blogs na internet que removam materiais que "provocam tensão" ou enfrentem as consequências jurídicas.

Na terça-feira, em meio ao impasse político, milhares de iranianos realizaram novas demonstrações em favor tanto de Ahmadinejad quanto de Mousavi. Os atos ocorreram em diferentes pontos de Teerã e não houve confrontos. Jornalistas afirmaram que, com base em imagens divulgadas pela TV estatal iraniana, o ato pró-Ahmadinejad pareceu ser menor que o da oposição, mas não foi possível confirmar a informação em razão das restrições impostas pelo governo à atuação da imprensa.

De acordo com a imprensa estatal, o saldo da violência na segunda-feira em Teerã foi de sete mortos. Segundo a versão oficial, as mortes teriam ocorrido depois que um grupo de manifestantes atacou um posto militar. Opositores informaram ontem que a polícia prendeu dois importantes nomes da oposição. O ex-vice-presidente reformista iraniano Mohamed Ali Abtahi, que foi braço direito do ex-presidente Mohamed Khatami, foi detido ontem em sua casa. Said Hajarian, ex-assessor de Khatami, também foi preso, denunciou a mulher dele. A ONG comandada pela advogada e ativista Shirin Ebadi, Prêmio Nobel da Paz em 2003, também denunciou que um de seus diretores foi preso pela polícia.