Oposição iraniana cancela manifestação deste sábado

A Associação de Clérigos Combatentes, que apoia o líder da oposição iraniana Mir Hussein Moussavi, cancelou a manifestação prevista para este sábado em protesto contra o resultado das eleições presidenciais de 12 de junho.

Em comunicado divulgado pela televisão nacional, a Associação, à qual pertence o ex-presidente Mohamad Khatami, afirmou que "a manifestação não acontecerá devido ao fato de não ter obtido a autorização necessária".

A Associação de Clérigos tinha enviado na quinta-feira passada um pedido de autorização da manifestação ao Governo de Teerã, que o rejeitou.

O cancelamento do protesto acontece 24 horas depois de o líder supremo da Revolução, exigir o fim das manifestações e advertir que os três líderes da oposição seriam os responsáveis diretos das consequências desses atos.

Mesmo assim, a oposição tinha afirmado à Agência Efe uma fonte que estava decidida a manter seus planos de protestar pelas ruas de Teerã.

A oposição iraniana denuncia supostas irregularidades nas eleições presidenciais de 12 de junho, que terminaram com a polêmica vitória já no primeiro turno do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad.

Desde a divulgação do surpreendente resultado, a oposição realiza grandes protestos diários, e alguns deles terminaram com enfrentamentos entre as forças da ordem - apoiadas por milicianos islâmicos "Basij" - e grupos de manifestantes.

A concentração convocada na segunda-feira passada, a última dos opositores que a imprensa estrangeira pôde cobrir, terminou com pelo menos oito mortos, segundo a rádio oficial iraniana.