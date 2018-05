Oposição libanesa declara vitória de candidato em eleição Um candidato oposicionista cristão maronita venceu uma eleição suplementar para o Parlamento libanês no domingo, informou um líder da oposição, impondo um revés à coalizão governista libanesa, que tem o apoio do Ocidente. No mais recente confronto entre o governo e a oposição, dezenas de milhares de libaneses foram às urnas para eleger sucessores a dois parlamentares anti-Síria assassinados. O líder da oposição cristã Michael Aoun anunciou que seu candidato derrotou por margem estreita o ex-presidente Amin Gemayel, membro chave da coalizão governista, numa eleição suplementar realizada no distrito de Metn, a nordeste de Beirute. A disputa pela cadeira maronita que ficou vaga depois do assassinato de Pierre Gemayel em novembro passado acabou se configurando como prova de força entre a coalizão governista e a oposição, semanas antes da eleição prevista de um presidente maronita para o Parlamento. Não houve confirmação oficial do anúncio de Aoun, mas fontes da oposição disseram que Camille Khoury venceu com margem de cerca de 500 votos, entre 75 votos depositados nas urnas. Resultados não oficiais anteriores indicaram que o candidato pró-governo Mohammad Amin Itani conquistou com margem grande de votos uma cadeira muçulmana sunita num distrito de Beirute, que ficou vaga após o assassinato do deputado Walid Eido em junho. O primeiro-ministro Fouad Siniora saudou a eleição parlamentar pacífica, que descreveu como resposta civilizada aos assassinatos de políticos. "A democracia vai derrotar o terrorismo no Líbano", disse ele em comunicado. A luta política que se arrasta há nove meses vem provocando os piores enfrentamentos civis desde a guerra de 1975-1990, e houve temores de um novo surto de violência durante a votação. Mas não foram relatados incidentes importantes nos locais de votos na região cristã do Líbano, onde o índice de comparecimento dos eleitores às urnas foi de cerca de 45 por cento. Milhares de soldados e policiais libaneses intensificaram a segurança na área, onde bandeiras e cartazes dos partidos rivais se espalhavam por varandas, carros e postes de luz.