Oposição libanesa pede saída de premiê após explosão em Beirute

Mikati foi responsável "pelo sangue de Wissam al-Hassan e o sangue de inocentes que morreram" na explosão, disse o grupo em comunicado. "Esse governo deve sair e o primeiro-ministro é convidado a apresentar a sua renúncia."

Mais cedo nesta sexta-feira, um enorme carro-bomba explodiu no centro de Beirute, matando oito pessoas, incluindo a autoridade, cujas investigações implicaram Síria e Hezbollah no assassinato do ex-primeiro-ministro do Líbano Rafik al-Hariri há sete anos.

O ataque durante a hora do rush deixou ainda cerca de 80 feridos, levantando temores de que a guerra na Síria respingue no Líbano.