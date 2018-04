Oposição no Irã desafia aiatolá; protestos deixam 19 mortos

Milhares de manifestantes saíram às ruas novamente neste sábado, 20, desafiando as advertências feitas na véspera pelo líder supremo do país, aiatolá Ali Khamene, que afirmou que os organizadores seriam responsáveis por um "banho de sangue". Os protestos são contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad numa votação que eles dizem ter sido fraudada. Em resposta à declaração do aiatolá Khamene, o líder da oposição Mirhossein Mousavi disse estar "pronto para o martírio", de acordo com um aliado. Mousavi também pediu uma greve nacional caso seja preso, afirmou uma testemunha. Conforme a noite caía, gritos de Allahu Akbar (Deus é grande) surgiam do topo de casas na região norte de Teerã por quase uma hora, um eco da tática usada na revolução Islâmica de 1979 contra o Xá Reza Palhevi. A tendência é que haja uma escalada da tensão política no país.

Oficialmente, oito pessoas morreram no que se tornou a onda de manifestações mais intensa desde a Revolução Islâmica de 1979. Mas, segundo a rede de televisão CNN, que citou fontes dos hospitais, pelo menos 19 pessoas teriam morrido nos protestos que ocorreram neste sábado em Teerã, contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Dados não confirmados colocam o número de mortos em até 150 em uma semana de conflitos após as eleições; fontes do governo afirmam que 400 policiais ficaram feridos nesse período. Jornalistas e fotógrafos estão proibidos de registrar os protestos em Teerã e as informações circulam por meio da internet.

Um ataque suicida causou a explosão de uma bomba próxima ao santuário do líder da Revolução Islâmica de 1979, aiatolá Ruhollah Khomeini, matou pelo menos duas pessoas e deixou outros oito feridos, informou a agência semioficial iraniana Fars e agências internacionais.

Pelo menos 3 mil pessoas tentaram chegar à Praça Enqelab, em Teerã, mas foram impedidas pela polícia com canhões de água e bombas de gás lacrimogêneo, segundo testemunhas. Manifestantes reagiram queimando motocicletas. Dezenas de opositores foram golpeados por policiais ou milícias pró-governo e ao menos um civil foi ferido a bala.

Desde o início da manhã, helicópteros sobrevoaram Teerã e forças de segurança tomaram posição em locais estratégicos, numa tentativa de evitar protestos. Conforme os choques se multiplicaram, uma fumaça preta cobriu algumas regiões da capital, onde eram ouvidas sirenes de ambulância. A Universidade de Teerã foi cercada e esvaziada pela polícia enquanto estudantes gritavam "Morte à Ditadura".

Em Washington, o presidente dos EUA, Barack Obama, pediu que as autoridades iranianas interrompam "toda a violência e ações injustas contra seu próprio povo". Obama havia se oferecido para abrir negociações com o Irã, o que poderia aproximar os dois países depois de um congelamento diplomático de quase 30 anos.

A oposição iraniana está protestando há uma semana para denunciar fraude nas eleições do dia 12 e exigir a recontagem de votos. O líder opositor Mir Hossein Mousavi obteve 34% dos votos nas eleições, contra 63% do atual presidente Ahmadinejad. O Conselho de Guardiães só aceitou reabrir 10% das urnas, conforme anunciou hoje seu porta-voz, Abas Ali Kadkhodaei. "Mesmo que não estejamos obrigados legalmente, estamos dispostos a recontar 10% das urnas na presença de representantes dos três candidatos derrotados", disse Kadkhodaei.