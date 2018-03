Oposição pede eleições para substituir premiê israelense

Binyamin Netanyahu, líder da oposição israelense e do partido Likud, pediu nesta quinta-feira, 31, pela convocação de novas eleições depois que o primeiro-ministro do país, Ehud Olmert, anunciou que abandonará o cargo assim que o seu partido, o Kadima, eleger o seu sucessor na liderança da legenda nas primárias previstas para setembro. Veja também: Premiê deve deixar o cargo em setembro Saída de Olmert é 'vitória' palestina, diz Hamas Negociação com sucessor será mantida, diz Abbas Anúncio diminui esperanças de acordo de paz Desastrado, premiê vê popularidade despencar Olmert, de 62 anos, sofria pressões, algumas de dentro do próprio governo, para renunciar desde que passou a ser investigado por diversas acusações de corrupção, que teriam sido cometidas na época em que ocupou os cargos de prefeito de Jerusalém (1993-2003) e ministro do Comércio (2003-2005). Tentando explicar sua decisão, Olmert disse que sua família está sendo afetada pelas acusações de corrupção contra ele. O premiê assegura que é inocente e disse em várias ocasiões que renunciaria se fosse indiciado por corrupção. Pesquisas de opinião recentes sugerem que o direitista Likud, liderado por Netanyahu e crítico das iniciativas de paz com os palestinos e com a Síria, ganharia as eleições gerais antecipadas. Consciente de que a oposição poderia chegar ao poder, Olmert acabou concordando com a realização de primárias no Kadima e apresentará sua demissão em 17 de setembro, após a escolha de um novo líder para o partido. "Este governo chegou ao final e não importa quem lidere o Kadima. Todos são sócios do fracasso total desde governo", disse Netanyahu a uma rádio israelense. "A responsabilidade requer um regresso ao povo e novas eleições". Netanyahu não foi o único a falar de novas eleições, que poderiam elevar a incerteza política em Israel e coloca em dúvida o futuro das negociações de paz que ele conduz com os palestinos e a Síria. O vice-primeiro-ministro Haim Ramon, líder do Kadima e confidente te Olmert, disse que pensava que existia uma "alta" probabilidade de serem realizadas novas eleições porque o sucessor de Olmert terá dificuldades em formar um novo governo. Quatro membros do Kadima, entre eles a chanceler Tzipi Livni e o ministro dos Transportes, Shaul Mofaz, já iniciaram suas campanhas para as primárias. Se o sucessor de Olmert como líder do partido centrista conseguir formar uma coalizão, pode haver um novo governo em outubro. Caso contrário, as eleições parlamentares serão antecipadas. Analistas consideram que a formação de um novo governo será um desafio que poderá ser prolongado e complicado por causa das grandes divisões no Parlamento. Netanyahu poderia tentar adiantar-se aos planos no Kadima de formar o próximo governo israelense reunindo a maioria no Parlamento, já formando sua coalizão opositora com a antecipação das eleições marcadas para 2010.