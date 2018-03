Oposição síria assume área de antigo reator nuclear

A área, a cerca de 60 quilômetros a oeste da cidade de Deir al-Zor, se tornou foco da atenção internacional quando Israel a destruiu em 2007. Os Estados Unidos afirmaram que o complexo era um reator nuclear desenvolvido pela Coreia do Norte com a finalidade de produzir plutônio para fins bélicos.

A Síria, que destruiu o local após o ataque, disse que o complexo era uma instalação militar comum, mas se recusou a permitir que a Agência Internacional de Energia Atômica tivesse acesso irrestrito à área.

Omar Abu Laila, porta-voz do Comando do Leste do Exército Sírio Livre, disse que o único prédio que os rebeldes encontraram no local foi um hangar com pelo menos um míssil Scud.

"Parece que a área se tornou uma base de lançamento de Scud. Qualquer estrutura que havia lá foi enterrada", disse ele.