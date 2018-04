Oposição vai às ruas contra Ahmadinejad pelo 5º dia seguido

TEERÃ - A oposição iraniana voltou às ruas de Teerã nesta quarta-feira, 17, pelo quinto dia consecutivo de manifestações contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Segundo o jornal britânico The Guardian, mais de 500 mil pessoas marcharam silenciosamente pela capital, muitos vestidos de preto em sinal de luto pelos mortos nos protestos nos últimos dias.

A cobertura os protestos, porém, continua proibida pelo governo, o que tem dificultado o acesso da imprensa internacional aos locais onde estão sendo realizadas as manifestações. O anúncio no sábado dos resultados oficiais da eleição realizada na sexta-feira, mostrando que Ahmadinejad havia obtido uma vitória esmagadora contra Mousavi, desencadeou vários dias de confrontos entre partidários de Mousavi, a polícia antidistúrbios e seguidores de Ahmadinejad. As autoridades negaram as acusações da oposição de que houve fraude na eleição de sexta-feira.

O candidato derrotado na eleição presidencial iraniana Mir Hussein Mousavi pediu aos partidários que realizem manifestações pacíficas ou se reúnam nas mesquitas na quinta-feira para expressar solidariedade aos mortos nos tumultos ocorridos após a eleição. A mídia estatal informou que sete pessoas foram mortas na segunda-feira em um grande protesto no centro de Teerã contra o que Mousavi diz ser uma eleição fraudada em favor do atual presidente, o linha-dura Mahmoud Ahmadinejad.

"Durante os últimos dias e como consequência de ações violentas e ilegais (pessoas que protestavam) contra o resultado da eleição presidencial, um número de cidadãos foi ferido ou martirizado", disse Mousavi. "Peço que o povo expresse sua solidariedade às famílias... comparecendo juntos em mesquitas ou tomando parte em manifestações pacíficas", disse ele em sua página na internet. Ele disse que também irá participar, mas não deu detalhes sobre quando ou onde.

Mousavi, um moderado que defende a melhoria das relações com o Ocidente, disse que seus partidários querem protestar calmamente contra o resultado. "Portanto, aqueles baderneiros que danificaram propriedade pública e criaram tensão na sociedade não são parte de nós", disse ele. "O povo optou por métodos pacíficos e evitou a violência". Ele também condenou a prisão de aliados e partidários nos últimos dias. Dezenas de pró-reformistas foram detidos desde a eleição de sexta-feira, incluindo pessoas de renome, disse uma fonte. "Condeno as prisões generalizadas de filhos da revolução e previno que a expansão desse método vai revelar a face repulsiva daqueles que estão contra a nação e vai motivar mais pessoas a continuar e expandir os protestos."