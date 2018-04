Opositor e ex-presidente pedem que Irã liberte manifestantes

Milhares de iranianos voltam às ruas em protesto contra Ahmadinejad. Foto: Reuters

TEERÃ - O candidato presidencial derrotado Mir Hossein Mousavi e o líder reformista iraniano Mohammed Khatami, ex-presidente do país, pediram nesta quarta-feira, 17, às autoridades do Irã que libertem todas as pessoas presas nos últimos dias, em meio aos protestos que questionam a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. "Nós pedimos a vocês que tomem todas as medidas necessárias para colocar um final na preocupante situação que vivemos hoje, que parem as ações violentas contra as pessoas e que libertem os que foram presos", escreveram em um comunicado conjunto publicado no site de campanha de Mousavi.

Veja também:

Para conter informação de protestos, Irã prende 11 jornalistas

Amorim: Recontagem de votos no Irã é decisão 'respeitável'

Mousavi convoca marcha e dia de luto por vítimas em protestos

Irã acusa imprensa estrangeira de ser 'porta-voz' de 'agitadores'

Guarda Iraniana ameaça web e proíbe conteúdo de 'crie tensão'

Crise acirra divisão e ameaça líder supremo

Internautas fazem campanha para confundir censura

Veja como acompanhar a crise política na internet

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Nesta quarta-feira, houve mais algumas dezenas de prisões de reformistas e seus partidários. Mohammad Atrianfar, um reformista ligado ao ex-presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, foi preso na terça-feira, segundo o funcionário da campanha reformista Issa Saharkhiz. Entre os detidos desta quarta-feira está Saeed Laylaz, um analista político e econômico, informou um familiar dele.

Dezenas de milhares de partidários de Mousavi participaram de mais um protesto nesta quarta-feira na capital iraniana contra o resultado das eleições. Jovens e idosos, alguns com as famílias, marcharam da praça Haft-e Tir, no centro de Teerã, até a praça Vali Asr, em uma demonstração "silenciosa". Mousavi convocou para quinta uma grande manifestação em Teerã.

Vestindo faixas verdes nos punhos e nas cabeças, com a cor da campanha de Mousavi, os manifestantes, entre os quais estavam trabalhadores de escritórios, carregaram cartazes acusandoAhmadinejad de ter "roubado" os votos na eleição da sexta-feira passada. Mousavi não participou do protesto, que foi definido como "ilegal" pelo governo iraniano.

"Eleição não é seleção", dizia uma faixa de protesto, enquanto outros, aparentemente com mensagens à polícia, diziam: "Não carregue cassetetes em nome do islã e dos mártires" e "Ficamos em silêncio, assim o (barulho do) tiro será melhor escutado". Desde que o resultado das eleições foi anunciado sábado, Teerã tem sido sacudida por protestos diários contra Ahmadinejad, a maioria conduzidos por partidários de Mousavi, que afirma serem os resultados do pleito uma ostensiva fraude.

Sete pessoas foram mortas e várias feridas durante os protestos. O Irã proibiu a mídia estrangeira de informar manifestações "não autorizadas" e reuniões envolvendo partidários de Mousavi, mas a televisão estatal tem mostrado breves resumos das manifestações.