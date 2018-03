Opositores de Musharraf vão ao parlamento e pedem renúncia

Legisladores de oposição apresentaram suas renúncias nesta terça-feira, 2, como parte dos esforços na disputa à reeleição do presidente Pervez Musharraf. Dois de seus oponentes registraram protestos contra sua candidatura. As renúncias visam desgastar a legitimidade da votação nacional de legisladores no sábado. Aliados de Musharraf sustentam que eles têm votos suficientes para ganhar com ele outro termo para mais cinco anos.