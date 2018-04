Opositores desafiam proibição e ocupam ruas de Teerã

Milhares de partidários do candidato opositor Mir Hussein Mousavi desafiaram a proibição do governo e iniciaram nesta segunda-feira, 15, uma marcha pelas ruas do centro de Teerã contra o resultado da eleição que garantiu um segundo mandato ao presidente Mahmoud Ahmadinejad. Simpatizantes do governo entraram em confronto com os participantes do protesto. Segundo a agência AFP, Mousavi e outro candidato derrotado no pleito, o ex-presidente do Parlamento Mehdi Karroubi, e o ex-presidente do Irã Mohammed Khatami participam do ato.

O Ministério do Interior havia proibido a manifestação, uma marcha em protesto contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, dizendo que o ato seria considerado ilegal e tratado deste modo. Porém, cerca de mil manifestantes pró-Mousavi se concentraram na praça da Revolução. Enquanto caminhavam pelas ruas de Teerã com cartazes com os dizeres "onde está o meu voto?" e gritando "morte ao ditador", em referência a Ahmadinejad, os opositores encontraram dezenas de simpatizantes do governo em motocicletas e armados com paus.

Os candidatos presidenciais Mousavi e Karroubi acompanhar o protesto em um carro. Ambos estavam vestidos como civis, inclusive Karroubi, que é um clérigo religioso, e o veículo seguiu protegido por agentes de segurança. Esta é a primeira aparição pública de Mousavi desde o resultado das eleições, no sábado. O rival de Ahmadinejad afirma que a votação foi fraudada. O presidente reeleito e o Ministério do Interior negam as acusações de irregularidades na eleição. Mousavi apelou ao Conselho dos Guardiães, órgão encarregado do cumprimento das leis e organização das eleições, pedindo a anulação do resultado.

Vestindo camisas verdes da campanha de Mousavi com fotografias dele, os participantes gritavam: "Mousavi pegue nossos votos de volta". Vários quilômetros de ruas do centro de Teerã foram tomadas por pessoas que participam da manifestação, de acordo com testemunhas. "Onde estão os 63% que votaram em Ahmadinejad?", gritavam os manifestantes, referindo-se ao porcentual de votos do presidente, segundo os resultados oficiais. "Se Ahmadinejad continuar como presidente, nós vamos protestar todos os dias", disseram os manifestantes. "Nós lutamos, nós morremos, não vamos aceitar essa votação fraudulenta", era outro grito de ordem das pessoas. Quando um helicóptero da polícia sobrevoou o local, os participantes vaiaram.

O ex-presidente reformista iraniano Mohammad Khatami criticou as autoridades do país nesta por negarem permissão para a manifestação em Teerã e disse que a contestada eleição do país, realizada na semana passada, abriu uma fissura na confiança popular. Khatami afirmou que os partidários de Mousavi têm o direito de protestar pacificamente. Apesar da proibição, "vocês e nós continuaremos com nosso movimento seguindo seu curso e vamos esperar que as exigências explícitas do senhor Mousavi, que são as exigências de todos nós, sejam ouvidas com atenção", disse ele.

Inicialmente, a campanha de Mousavi havia cancelado o protesto, mas depois seu website anunciou que Karroubi, outro candidato reformista derrotado, iria falar para a multidão. Durante a manifestação, Mousavi afirmou que está disposto a participar novamente de uma eleição.

Os distúrbios no Irã começaram depois de um alto comparecimento às eleições de sexta-feira - estimado em 85%. Muitos partidários de Mousavi esperavam um resultado apertado. Mas o resultado oficial deu a Ahmadinejad uma vitória esmagadora, com uma parcela final de quase 63% dos votos, e foi rapidamente endossado pelo aiatolá Khamenei. O correspondente da BBC em Teerã Jon Leyne disse que as informações são de que milícias em trajes civis foram autorizadas a usar balas de verdade pela primeira vez.