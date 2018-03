Organização Mundial de Saúde volta ao Iraque após 5 anos A Organização Mundial de Saúde (OMS) reenviou pela primeira vez desde 2003 uma equipe de funcionários expatriados ao Iraque, informou a agência da ONU nesta quinta-feira.. A OMS disse que uma equipe internacional voltou discretamente ao Iraque no fim de junho, restabelecendo uma "base internacional permanente" no país depois de 5 anos. As agências da Organização das Nações Unidas (ONU) se retiraram do Iraque depois de um ataque a bomba a sua sede, em agosto de 2003, mas os projetos humanitários iraquianos continuaram. A agência de refugiados na ONU recentemente também mandou sua equipe de volta ao Iraque. A OMS informou que há uma preocupação com surtos de cólera e febre tifóide devido à chegada do verão ao país. A médica Naeema Al-Gasseer, representante da OMS no Iraque, disse que há um sistema de atendimento médico e fornecimento de água em meio aos sinais de que a cólera pode voltar. No ano passado, milhares de pessoas sofreram com a doença e dezenas morreram. "Essa é a nossa prioridade mais urgente e nosso foco, mais uma vez, são as pessoas desalojadas, porque elas correm mais riscos", disse a médica em teleconferência com jornalistas. A cólera e a febre tifóide são transmitidas por água ou alimentos contaminados. Autoridades da OMS dizem que os casos de diarréia aumentaram, mas testes de laboratório não confirmaram nenhum caso de cólera. A diarréia é o sintoma mais comum da forma severa da doença, o que pode causar desidratação e falência dos rins em apenas algumas horas. Al-Gasseer, cidadã do Barein que passou os últimos anos na Jordânia comandando o programa da OMS no Iraque, disse que os especialistas do órgão estão ajudando o Ministério da Saúde iraquiano a expandir seus programas de vacinação e monitores de doenças, além de melhorar o padrão do sistema de saúde. "As necessidades são enormes", disse a médica, ressaltando que as vacinas contra hepatite e rotavírus serão aplicadas nas crianças iraquianas no ano que vem, complementando os programas de prevenção da poliomielite e do sarampo. "Nós podemos fazer mais, mas sem esquecer que a segurança continua a ser uma preocupação. Temos o desafio de continuar nossas abordagens inovadoras para que possamos nos mover pelo Iraque", disse Al-Gasseer, "No mês passado, consegui visitar uma prisão feminina, hospitais e serviços públicos de saúde fora da zona verde. Percebi uma diferença nas ruas e no movimento de pessoas", acrescentou. A zona verde é um complexo fortificado em Bagdá, que abriga o parlamento iraquiano, os gabinetes governamentais e as embaixadas estrangeiras.