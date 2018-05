Oriente Médio pode causar guerra mundial, diz diplomata

As turbulências no Oriente Médio e no mundo islâmico em geral podem provocar uma nova guerra mundial, disse o embaixador norte-americano na Organização das Nações Unidas (ONU), Zalmay Khalilzad, em entrevista publicada na segunda-feira pelo jornal austríaco Die Presse. Ele declarou que o Oriente Médio está em tamanha desordem que tem potencial para inflamar o mundo todo, da mesma forma como a Europa fez em duas ocasiões na primeira metade do século 20. "(O Oriente Médio) vai passar por uma fase de transformação muito difícil. Isso fortaleceu o extremismo e cria um terreno fértil para o terrorismo", disse ele nas declarações, publicadas em alemão. "A Europa era tão disfuncional quanto durante um tempo. E algumas de suas guerras se tornaram guerras mundiais. Agora, os problemas do Oriente Médio e da civilização islâmica têm o mesmo potencial de tragar o mundo", disse ele. Entrevistado durante seminário de política externa nos Alpes austríacos, Khalilzad disse que o mundo islâmico acabará se juntando ao "mainstream" internacional, mas que isso vai demorar. "Eles começaram atrasados. Eles não têm um consenso sobre seu conceito. Alguns acreditam que deveriam voltar para o tempo do profeta Maomé (que viveu nos século 6 e 7)."