Os acidentes mais letais com helicópteros no Iraque

Alguns dos mais letais acidentes envolvendo helicópteros no Iraque, desde a invasão em 2003 até esta quarta-feira, 22, quando um Blackhawk caiu matando 14 soldados americanos: 30 de março de 2003 - Um Sea Knight cai no Kuwait, a cerca de 14 quilômetros da fronteira com o Iraque, matando oito soldados britânicos e quatro marines americanos. Nenhum ataque foi reportado. 2 de novembro de 2003 - Um helicóptero de transporte Chinook é derrubado próximo a Fallujah, matando 15 pessoas. O Exército acredita que um míssil provindo de um lança-foguetes acertou um dos motores. 15 de novembro de 2003 - Dois Black Hawks caem em Mosul, matando 17 soldados. Segundo o Exército, os helicópteros colidiram durante um ataque de lança-mísseis. 26 de janeiro de 2005 - Um helicóptero de transporte CH-53 Sea Stallion cai em uma tempestade no deserto no leste iraquiano, matando 30 marines e um marinheiro americano. 21 de abril de 2005 - Um helicóptero MI-8 búlgaro é derrubado por um míssil a cerca de 20 quilômetros ao norte de Bagdá, matando 11 pessoas - seis delas guarda-costas de diplomatas americanos, três membros da equipe búlgara e dois seguranças de Fiji. 7 de janeiro de 2006 - Um Blackhawk carregando oito soldados dos EUA e quatro civis americanos cai próximo da cidade do norte de Tal Afar, matando todos os tripulantes. 20 de janeiro de 2007 - Um Blackhawk cai em Diyala, província ao nordeste de Bagdá, matando 12 soldados americanos. 22 de agosto de 2007 - Outro Blackhwak, um UH-60, cai no norte do Iraque, matando todos os 14 soldados que transportava. O Exército afirmou que indicações iniciais apontam que a aeronave passou por problemas mecânicos e que não há indicação de fogo inimigo.