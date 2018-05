Otan mata líder do primeiro escalão da Al Qaeda no Afeganistão Forças lideradas pela Otan no Afeganistão afirmaram nesta terça-feira que mataram um líder do primeiro escalão da Al Qaeda, que também era o segundo insurgente mais procurado do país em um ataque aéreo na província de Kunar, no leste do país, na fronteira com o Paquistão.