Otan retira equipe de ministérios em Cabul após mortes O principal comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, General John Allen, disse neste sábado que está retirando todos membros de sua equipe que trabalham em ministérios na capital afegã, após dois oficiais norte-americanos terem sido mortos dentro do Ministério do Interior.