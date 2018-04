Outro dirigente da Al-Qaeda no Iraque morre em operação de segurança

BAGDÁ - O porta-voz do comando militar de Bagdá, o general general Qassam Atta anunciou nesta terça-feira, 20, a morte de um dos líderes militares local da Al-Qaeda, Ahmad al-Obeidi, em uma operação conjunta de segurança, com tropas americanas e iraquianas, lançada em Mosul, um dia depois de as autoridades informarem sobre a morte de dois principais dirigentes deste grupo no país, Abu Omar al-Baghdadi e Abu Ayyub al-Masri.

Ahmad al-Obeidi era o responsável militar da Al-Qaeda nas províncias de Ninawa, Kirkuk e Salah ad-Din.

O comandante das forças dos Estados Unidos, o general Raymond Odierno afirmou que "a morte dos terroristas é um golpe importante à Al Qaeda no Iraque desde o início da insurgência".