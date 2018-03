Pais de soldado israelense seqüestrado recebem carta do filho

Os pais do soldado israelense Gilad Schalit receberam uma carta de seu filho. O militar foi capturado por militantes aliados ao grupo palestino Hamas próximo à Faixa de Gaza há quase dois anos. O Hamas liberou a carta como parte de uma promessa feita ao ex-presidente americano Jimmy Carter durante um encontro em abril. O Centro Carter disse que a mensagem chegou a seu escritório em Ramallah no domingo, e foi enviada rapidamente enviada a Noam and Aviva, pais de Schalit. A associação disse que Carter irá tentar assegurar que a carta de resposta seja enviada ao soldado preso, e que continuará a mediar as negociações para sua libertação. A imprensa israelense apontou que a mensagem era escrita a mão. Não foi divulgado o seu conteúdo, mas havia indicações de que a carta foi escrita recentemente.