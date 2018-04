Países árabes propõem fornecer urânio ao Irã Os países árabes do golfo Pérsico que são aliados dos Estados Unidos estão dispostos a criar uma entidade que forneça urânio enriquecido para o Irã, para tentar acabar com o impasse nuclear entre o país e o Ocidente, disse o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita a uma revista na quinta-feira. Arábia Saudita, Kuweit, Omã, Catar, Barein e Emirados Árabes Unidos têm a mesma preocupação que os EUA quanto ao programa nuclear iraniano, temendo que o país esteja querendo produzir bombas atômicas -- coisa que o Irã nega. "Propusemos uma solução, que é criar um consórcio para todos os usuários de urânio enriquecido no Oriente Médio", disse o príncipe Saud al-Faisal, ministro das Relações Exteriores saudita, à revista Middle East Economic Digest (MEED). "Os EUA não estão envolvidos, mas não acho que eles serão hostis, e isso resolveria uma importante área de tensão entre o Ocidente e o Irã", disse ele à revista semanal, feita em Londres. "Faremos isso de forma coletiva através de um consórcio que fará a distribuição de acordo com as necessidades, dando para cada usina a quantidade necessária, e garantindo que o urânio enriquecido não seja usado em armas atômicas", disse o príncipe, segundo o site da revista na Internet. O príncipe Saud, que estava na Grã-Bretanha, afirmou que o Irã estava analisando a proposta, que prevê a construção de uma usina em um país neutro. "Não acho que os outros países árabes vão recusar. Na verdade, outros países árabes manifestaram o desejo de participar da proposta", disse ele. "Eles (o Irã) respoderam que é uma idéia interessante e que vão nos responder. Esperamos que os iranianos aceitem. Vamos continuar falando com eles e pedir que não apenas encarem a questão da perspectiva da necessidade de energia do Irã, mas também dos interesses da segurança na região." O Irã não deu declarações imediatas sobre a proposta. Muitos países da região dizem estar pensando em usar energia nuclear para suprir sua demanda por energia elétrica.